Aehlig verlässt Köln: Wird 96-Manager Gerhard Zuber neuer Kaderplaner von Horst Heldt?

Gerhard Zuber gab sich überrascht auf die Nachfrage: Ist er der Kandidat für die Nachfolge von Frank Aehlig beim 1. FC Köln? „Was soll ich dazu sagen? Wir spielen am Sonntag in Würzburg!“ Weiter äußerte sich Zuber gegenüber dem SPORT BUZZER nicht zu dem Thema. Aber auch der Kölner Express spekuliert mit Zuber.

Zuber war nach Heldts Freistellung bis Januar dieses Jahres kaltgestellt, während Jan Schlaufdraff Sportchef war. Gleichzeitig pochte der 45-jährige Österreicher vor Gericht auf einen unbefristeten Vertrag bei 96, bis er Schlaudraffs Nachfolger wurde. Eine kuriose Konstellation, die sich allerdings in der Zusammenarbeit zwischen Zuber und Trainer Kenan Kocak bewährte - im April unterschrieb Zuber einen Drei-Jahres-Vertrag.

Aehlig, dessen Vertrag bis 2022 gilt, wolle die Saison als Leiter der Lizenzspielerabteilung mit dem 1. FC Köln noch zu Ende bringen und erst dann bei RB Leipzig anfangen, darüber berichtete am Freitag zuerst der Express. Zubers Vertrag bei 96 gilt nach wie vor als unbefristet. Er arbeitet bei 96 weiter am Aufstieg – ob er aus der ersten wieder in die zweite Reihe hinter Heldt zurücktreten würde, ist unklar.