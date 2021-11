96-Manager Mann gibt Zimmermann Rückendeckung: "Jan ist und bleibt unser Trainer"

Probleme gibt es ja genug bei 96. Manager Marcus Mann und Jan Zimmermann waren die Sorgen nicht anzusehen, als sie am Freitag gemeinsam zum Abschlusstraining gingen. Heute spielt 96 bei Fortuna Düsseldorf (13.30 Uhr), einer ähnlich kriselnden Mannschaft. Hannover droht ein harter Winter im Abstiegskampf, Fortuna sogar der Verlust des Hoffnungsträgers und Trainers Christian Preußer. Anzeige "Jan ist und bleibt unser Trainer" Mann legte nach der letzten Übungsstunde großen Wert darauf, dass die Trainerdiskussion am Maschsee nicht ausufert. „Jan ist und bleibt unser Trainer“, sagte der Manager und betonte dazu: „Unabhängig vom Ausgang in Düsseldorf.“

Einschwören auf den Trainer Die 96-Männer schwören sich auf den Trainer ein. Die Jobgarantie ist bemerkenswert für hannoversche Verhältnisse, darf aber kein Freischein für weitere Niederlagen sein. Fünf Spiele gewann 96 nicht mehr, drei davon wurden verloren. Und wie geht Zimmermann es an? Der Trainer strahlt Gelassenheit aus. „Die Situation hat sich nicht groß verändert“, sagte er. „Immer, wenn wir Chancen hatten, den Sprung ins Mittelfeld zu machen, haben wir Punkte liegen lassen, das war gegen Sandhausen so, und das war gegen Aue so.“ Nach oben ist nicht viel möglich Was dazu führt, dass 96 heute selbst mit einem Sieg keine Sprünge machen, sondern sich lediglich Sandhausen und Aue punktetechnisch vom Hals halten kann. Nach oben ist nicht viel möglich, von unten droht ohne einen Sieg in Düsseldorf große Gefahr. Der letzte Sieg gelang 96 im DFB-Pokal – eben gegen Düsseldorf. Nach dem 3:0 in Hannover äußerte sich Zimmermann zuversichtlich, „dass wir an das Pokalspiel anknüpfen können, wir haben da viel gut gemacht und es ist gut, wenn das Spiel in den Köpfen bleibt.“



Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Veränderungen in der Startelf Allerdings wird die Startelf eine andere sein –, sowohl die der Fortuna als auch die von 96. Julian Börner steigt nach der Muskelverletzung erst wieder nächste Woche ins Training ein. Ohne ihn fehlt 96 ein Schlüsselspieler in der Defensive. Luka Krajnc startet gegen seinen Ex-Klub. Er habe das bisher „sehr ruhig“ gelöst, sagte Zimmermann. Lukas Hinterseer hatte sich ja schon vor dem Fortuna-Match beim Aufwärmen am Rücken verletzt. Deshalb kündigte Zimmermann an, an der Doppelspitze mit Sebastian Kerk und Maximilian Beier festzuhalten. „Die beiden haben das richtig gut gemacht, da gibt es wenig Grund, daran etwas zu verändern“, sagt er. Kerk und Beier als größte 96-Hoffnung Kerk und Beier stehen für die größte 96-Hoffnung: zwei Typen, die offensive Aktionen auch mal zu Ende bringen – anders als Linton Maina. Kerk nutzt seine linke Klebe, und Beier dribbelt sogar mal einen Gegner aus. Sonst scheint sich kein 96-Spieler zu trauen, mal ein mutiges Dribbling überhaupt zu versuchen.