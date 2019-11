Nach nächstem Schock-Auftritt: 96-Manager Schlaudraff bittet Mannschaft zum Rapport

Es ist natürlich eine fiese Frage. „Welchen Trainer hätten Sie denn gern?“ 96-Torwart Ron-Robert Zieler parierte die Frage viel lockerer als die vier Gegentreffer in Heidenheim zuvor. Beim unsortierten Trainer-wünsch-dir-was in Heidenheim hatte eine unsortierte und (fast) führungslose 96-Mannschaft jede Initiative dem Gegner überlassen. 0:4 – ein Desaster unter dem Profidebüt der Interimstrainer Asif Saric und Lars Barlemann nach der Entlassung von Mirko Slomka.

Die vielen Defensivaussetzer machen es unmöglich, zu null zu spielen. Beim 0:2 tappte 96 in eine (vom Trainer Schmidt) einstudierte Eckballfalle. Beim 0:4 in Unterzahl verloren Josip Elez und Miiko Albornoz in Überzahl die Orientierung gegen den Schützen Sebastan Griesbeck.

Ron-Robert Zieler: Ihm fliegen die Bälle aus naher Distanz um die Ohren. Verhindern kann er das kaum. Wirft sich in die Otto-Chance, damit stoppt auch die Heidenheimer Chancen-Flut, das hilft am Ende aber nicht. Verhindert, dass es noch schlimmer wird. Note: 4. ©

Einzelkritik: So waren die Spieler von Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim in Form!

Schlaudraff fordert "schnellstmöglich Stabilität"

Schlaudraff sagte nachher etwas Wichtiges: „Wir müssen zusehen, dass wir schnellstmöglich Stabilität kriegen.“ Dazu kündigte er ein Gespräch an, in der die Sportliche Leitung die Spieler an ihre Aufgaben erinnern soll. „Wir setzen uns zusammen, wie wir die nächsten Wochen angehen wollen“, sagte Schlaudraff. „Wir haben in der Länderspielpause Zeit.“

Die Lage in der Liga lässt 96 einen Punkt vor der Abstiegszone dastehen. „Brenzlig“ betitelte Saric die Situation. Hätten Saric und Barlemann die Mannschaft nicht anders einstellen können? „Sie haben alles gegeben“, sagte Schlaudraff. „Die beiden können am wenigsten dafür“, fügte Zieler hinzu. „Ein wenig Eigenverantwortung müssen die Spieler schon mitbringen.“ So denkt nicht nur der Torwart.