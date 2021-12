Trainer, Tore, Transfers: Das ist der Weihnachtswunschzettel von 96-Manager Mann

Der Trainerwechsel soll sich dauerhaft bestätigen: Christoph Dabrowski hat er schon einen Vertrag bis zum Saisonende unter den Baum gelegt. Keine leichte Entscheidung, aber eine, an die Mann glaubt. Über eine mögliche Erlaubnis für Da­brows­ki für die Rückkehr zur zweiten Mannschaft wollte er deshalb nicht reden. „Wir ge­hen da positiv heran“, sagt Mann, „es wäre der falsche Zeitpunkt, darüber zu diskutieren, was wäre, wenn Dabro nicht erfolgreich wäre.“

Den Schlitten hat Marcus Mann nicht genommen, um zu seiner Familie in der Nähe von Stuttgart zu fahren, sondern den Dienstwagen. Heiligabend im Kreis seiner Familie zu feiern – das ist doch auch mal was Erfreuliches für den Sportdirektor. Bei 96 hatte er ja noch nicht allzu viel zu feiern. Seit einem halben Jahr ma­nagt der 37-Jährige die Fußballprofis. Zur nächsten Saison will 96-Chef Martin Kind ihn bereits zum Ge­schäfts­füh­rer Sport befördern . Erst mal muss aber vieles besser werden in der Rückrunde. Der Weihnachts-Mann listet uns ex­klu­siv seine Wünsche auf.

Schnelle Transfer-Bescherung: Mann trägt auch über die Feiertage das Handy in der Tasche. Er sucht auf dem Weihnachtsmarkt nach Verstärkung für Sturm und Mittelfeld: „Man wünscht es sich so, dass neue Spieler zum Trainingsauftakt da sind.“ Das wird jedoch eng, da 96 be­reits am 29. Dezember wieder loslegt. Der kluge Mann baut aber auch gleich vor, falls er keine Spieler-Geschenke für Da­brows­ki finden sollte: „Auch mit der Mannschaft, die wir haben, können wir in der Rückrunde besser spielen als vorher.“

Mehr Punkte im Sack: Beim Blick auf die Tabelle hätte Knecht Ruprecht al­len Grund, die Rute auszupacken. Platz 15 und Ab­stiegs­ge­fahr – das kann’s nicht sein für 96. „Mehr Punkte in der Rückrunde holen“ als die 20 der Hinrunde, das gibt Mann als Ziel aus. Vermutlich ein sportlich überlebenswichtiges Vorhaben.

Das Spiel mit Ball ausschmücken: Es sei ja „der Anfang gemacht worden“ in den drei Dabrowski-Spielen“, sagt Mann, „wir beginnen nicht bei null, aber wir müssen das Spiel sowohl mit als auch gegen den Ball verfeinern und variabler im Spielaufbau werden.“ Dazu gehört, das beste System für die Spieler zu finden. Die Sebastians Ernst und Kerk zum Beispiel sind sogenannte Zehner, vielleicht auch hängende Spitzen. Dort dürfen sie aber in der bisherigen Taktik (als Achter) nicht spielen. 96 verschenkt so Qualität im Kader. Mögliche Lösung: vom durch Ex-Trainer Jan Zimmermann installierten 4-3-3 zum 4-2-3-1 wechseln.

Sich nicht verzetteln: Der Weihnachts-Mann bringt einen Basisplan mit. Er wünscht sich, „erst mal eine Sache gut zu können, um dann Alternativen dazu zu entwickeln“. Das heißt im Umkehrschluss – 96 kann nach der Hälfte der Saison nichts richtig gut.