In der am Donnerstag erscheinenden neuen Ausgabe der 11FREUNDE setzen über 800 Fußballerinnen und Fußballer in Deutsch­land ein Zei­chen gegen Homo­phobie. Unions Max Kruse und Kölns Jonas Hector, um nur zwei zu nennen, werden auf dem Cover mit der Botschaft "Ihr könnt auf uns zählen!" abgelichtet.

Die Aktion erinnert sicherlich nicht ungewollt an das öffentliche Outing von 185 lesbischen, schwulen, bisexuellen, queeren, nicht-binären und trans* Schauspielerinnen und Schauspielern Anfang des Monats im SZ-Magazin, das bundesweit für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Nun wenden sich zahlreiche Profis an homo­se­xu­elle Spieler und sichern diesen ihre volle Solidarität zu. Auch Hannover 96 ist Teil der Initiative.