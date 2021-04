Missstände in der Kabine: 96-Mannschaftsrat klagte bei Kind über Trainer Kocak

Kocak ist nur noch Trainer bis zum letzten Spieltag. Das weiß er seit Mittwoch, genau wie die Mannschaft, die ihn in Sandhausen im Stich gelassen hatte. Das 2:4, eine Abstimmung mit Händen und Füßen – offensichtlich nicht zugunsten des Trainers. Kocak hatte mit Ducksch gestern getan, „was ich immer mache“, sagte Kocak. Er führte ein Einzelgespräch. „Seine Mannschaft war nicht so in Bestform“, scherzte der Trainer. Vier Stürmer hatten ihre Mitspieler wie auf dem Bolzplatz gewählt. „Da können sie mal sehen, wie schwierig eine Kaderzusammenstellung ist“, sagte Kocak und lachte. Er könne ein Lied davon singen, sprach gelöster: „Die Situation ist uns allen bekannt.“ Das sei doch eine gute Ausgangslage.

Der Trainer und sein Stürmer, gestenreich in ein Gespräch vertieft. Kenan Kocak und Marvin Ducksch debattierten gestern nach dem Training noch länger. Kein Streit, ein wohlwollender Dialog, nach dem sich beide aufmunternd auf die Schulter klopften. Ducksch hatte zuvor mit seinem Trainingsspielteam, das er selbst zusammengestellt hatte, ein kleines Turnierchen verloren. Ein normaler Trainingstag bei 96, obwohl die Situation sich sportlich und personell so düster darstellt.

Intern soll es vor der Einigung auf die Vertragsauflösung nicht weit her gewesen sein mit dem Einvernehmen. Der Mannschaftsrat hatte mit 96-Boss Martin Kind gesprochen, um Missstände in der Kabine zu erläutern. Dem Vernehmen nach ging es dabei um den Trainer. Außerdem sollen sich die Spieler über mehrere Probleme beklagt haben – das ganze Drumherum habe nicht gepasst. Es verstärkt sich der Eindruck, dass im Inneren der HDI-Arena die Organe nicht zusammenarbeiten. Dies spiegele sich in der Leistung der Mannschaft wider.

Kommt Kocaks Appell an alle an?

Am Donnerstag, am Tag nach der Bekanntgabe von Kocaks Vertragsauflösung, schlug um 13.42 Uhr mit lautem Knall der Blitz in die Arena ein. Währenddessen trainierten die Profis nebenan – und blieben auf dem Platz, weil sich das Unwetter verzog. Bei 96 war zuletzt stimmungstechnisch der Blitz eingeschlagen. Nachdem nun Klarheit herrscht um Kocak, scheint sich das Klima entspannt zu haben.

Ein Vertrauensverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer wird sich aber nicht mehr herstellen lassen. „Wir sind verpflichtet, 96 weiter in jeder Sekunde würdig zu vertreten“, sagte Kocak jedoch. Es klingt wie ein Appell an alle. 96 lässt den Trainer in Würde gehen, die Mannschaft sollte nun würdevoll abliefern – so schwierig das auch wird gegen Darmstadt, St. Pauli, Kiel und Nürnberg.