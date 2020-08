Kaiser, Frantz, Weydandt, Hübers, Ducksch und Ratajczak: 96 stellt Mannschaftsrat vor

Dass Dominik Kaiser neuer Kapitän von Hannover 96 wird, steht schon seit knapp zwei Wochen fest. Der 31-Jährige trug bereits in der vergangenen Saison viermal die Binde, da die eigentlichen Spielführer Matvin Bakalorz und Edgar Prib nicht in der Startelf standen. Vizekapitän und damit erster Stellvertreter von Kaiser wird der Neue Mike Frantz (33). Der Ex-Freiburger Frantz, der in diesem Sommer zu 96 wechselte, trug bereits beim SC die Binde und gilt als Führungspersönlichkeit. Und in der Tat ist Frantz ein enorm erfahrener Profi, die Wahl ist also nicht überraschend. Insgesamt bringt es der 33-Jährige bereits auf 228 Bundesliga- und 47 Zweitligaspiele. Dabei gelangen ihm insgesamt 22 Tore und 28 Vorlagen.