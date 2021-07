Viele Wackler und ein dicker Patzer: Marc Lamti erlebt 96-Profidebüt zum Vergessen

In der Pause musste 96-Trainer Jan Zimmermann reagieren. Simon Falette, schon beim Auftakt in Bremen (1:1) als Eigentorschütze unglücklich in Erscheinung getreten, blieb nach durchwachsener erster Halbzeit gegen Hansa Rostock in der Kabine - wegen einer Fußverletzung. Für ihn kam der einzige nominelle Innenverteidiger, den die Roten noch im Kader hatten: Marc Lamti.

Für den 20-jährigen Defensivspezialisten war es sein Profidebüt bei 96 in einem Pflichtspiel. Nachdem sich das Talent in der Vorbereitung in den Fokus gespielt hatte, belohnte Zimmermann Lamti früher mit einem Einsatz als viele es erwartet hätten - und vermutlich auch früher als er es vorhatte.