Neuer Verein für Ex-96-Profi: Marc Stendera schließt sich dem FC Ingolstadt an 

Ex-96-Profi Marc Stendera hat einen neuen Verein gefunden: Der 24-Jährige hat einen Vertrag beim FC Ingolstadt unterschrieben. Bei den Schanzern wird er künftig mit der Nummer zehn auf dem Rücken auflaufen. Sein neuer Verein ist ein ambitionierter Drittligist, der in der vergangenen Saison erst in der Relegation am 1. FC Nürnberg scheiterte und somit den Aufstieg denkbar knapp verpasste.

Sein neuer Trainer Tomas Oral freut sich auf den Neuzugang: "Für unser Zentrum wollten wir unbedingt einen kreativen Akteur holen, der uns gerade im Ballbesitzspiel noch mehr Möglichkeiten gibt. Marc ist ein guter Junge, der Bock auf Fußball hat und das beim FCI auch zeigen wird. Er hat eine fast verletzungsfreie Saison hinter sich, in der er gerade in der Hinrunde sein Potenzial immer wieder unter Beweis gestellt hat. In den kommenden Trainingseinheiten bei uns muss er jetzt noch etwas aufholen, doch das bekommen wir hin - zumal seine Fähigkeiten am Ball außer Frage stehen."