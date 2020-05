Marc Stendera muss warten: Vertragsverlängerung bei Hannover 96 "ergebnisoffen"

So drohen Stendera zwar nicht 100 Jahre Einsamkeit, aber sein Schaffen bleibt unvollendet. Er belohnt sich nicht – und muss auf die Entscheidung warten, ob 96 mit ihm verlängern will. „Das ist ergebnisoffen“, erklärt 96-Chef Martin Kind.

Wenn sich das Schaffen von Marc Stendera bei Hannover 96 in einer Szene zusammenfassen lässt, dann in dieser: Der 24-Jährige erzielt ein Traumtor, den vermeintlichen Ausgleich zum 2:2 im Heimspiel gegen Darmstadt.

„Alle Corona-Tests sind negativ“, freut sich 96-Chef Martin Kind. Damit könnte auch Stendera beim nächsten Spiel in Osnabrück eingesetzt werden. Wann das sein wird, hofft 96 heute einer in Videokonferenz der Zweitligisten zu erfahren.

Aktuell haben alle Vereine aber dringendere Probleme. Vor allem geht’s darum, das Virus von der Mannschaft fernzuhalten. Am Dienstag gab’s das Ergebnis des Abstrichs vom Montag , auch Schiedsrichter Robert Schröder hatte sich in der HDI-Arena beteiligt.

Stendera gehört zu den zwölf Spielern, deren Vertrag am Saisonende ausläuft. Eigentlich wäre ja in vier Tagen schon alles vorbei. Der ursprüngliche Plan sah den 34. und letzten Spieltag für den kommenden Sonntag vor. 96 sollte gegen Bochum antreten, dann noch eine Woche übers Dorf tingeln – und ab in den Urlaub.

Bei 96 wirkte er lange etwas zu gut genährt, bis er in der Winterpause die Ernährung umstellte. „Ich habe schon vier Kilo runterbekommen und hoffe, das beizubehalten“, erklärte er.

Zu einem Stammplatz hat ihm die Fastenkur aber nicht verholfen. Bei den letzten beiden wichtigen Siegen gegen Kiel (3:1) und in Nürnberg (3:0) saß er nur auf der Bank.

In der Hinrunde deutete Stendera als Spielmacher mit beiden Torvorlagen beim 2:0 in Dresden an, was möglich wäre. Seine Entwicklung beurteilen sie auch trotz der Rückschläge positiv. Stendera wirke stabil, so die Einschätzung. Er hat gute Chancen auf einen neuen 96-Vertrag – und auf Traumtore, die auch zählen.