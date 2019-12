Marc Stendera zu seinem Frust-Tritt: "Wir sind Menschen, keine Roboter"

Das ist immer einfach gesagt, wenn man draußen steht und sich das Spiel in Ruhe anschaut. Jeder, der mal Fußball gespielt hat weiß, dass es nicht immer einfach ist, die Emotionen unter Kontrolle zu halten. Ich bin ja nicht der einzige Profi, dem so etwas passiert ist. Das ist normalweise nicht meine Art.

Sie sind erst seit ein paar Monaten hier und haben mit Kenan Kocak schon den zweiten Trainer. Was ist er für ein Typ?

Ich sage da nicht gern etwas dazu, deshalb nur soviel: So, wie ich ihn bisher kennengelernt habe, kann ich sagen, dass er ein sehr ehrlicher Mensch ist. Er sagt, was er denkt. Das kommt gut bei den Jungs an. Jeder weiß, wo er seine Baustellen hat und was er tun muss, um der Mannschaft zu helfen. Es ist ein offener und ehrlicher Austausch mit ihm. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass es eine gute Lösung war.

Ihr Vertrag bei 96 läuft bis zum kommenden Sommer. Wie gehen Sie mit der Situation um?

Ich bin ein Mensch, der Gewissheit haben will. Ich bin viel Risiko eingegangen und habe ja auch zugestimmt, dass es nur für ein Jahr ist. Weil es für beide Seiten eine Win-Win-Situation sein kann. Ich konzentriere mich darauf, Gas zu geben. Das ist auch das, was ich immer zu Jan Schlaudraff sage: Es liegt alles an mir, wenn ich meine Leistung bringe, dann können wir über alles reden. Da wird schon was passieren, denke ich.

Mit nur einem Sieg könnte 96 aus dem Keller auf einen einstelligen Tabellenplatz springen.

Wir müssen uns nicht über Siege und Tabellenstände unterhalten. Wir müssen einfach liefern und unsere Arbeit machen, und dann können wir irgendwann auf die Tabelle gucken. Wir sollten uns schon bewusst sein, dass wir tief unten drin sind – und ohne Arbeit und Fleiß werden wir keinen Erfolg haben und da nicht rauskommen.