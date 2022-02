Nicht unumstritten: Verlängert 96 den Vertrag mit Kapitän Marcel Franke?

Bei Hannover 96 bahnt sich (erneut) ein größerer Umbau an, Ende Juni laufen gleich zehn Verträge aus. Eine besondere Rolle spielt dabei der Kapitän. Marcel Franke trägt die Binde, die ihm Ex-Trainer Jan Zimmermann gegeben hat. Sein Nachfolger Christoph Da­brows­ki sah keinen Grund, da­ran etwas zu ändern.

Ob der 28-Jährige aber über den Sommer hinaus in Hannover bleiben wird, ist unklar. Sportlich war’s für den In­nen­ver­tei­di­ger in den drei Jahren bei 96 nicht immer einfach. Ex-Trainer Kenan Kocak setz­te ihn zeitweise auf die Bank und zog ihm seinen Wunschspieler Simon Fa­lette vor. Das sorgte für Un­mut im Team. Falette ist längst als Flop enttarnt und in die Türkei weitergereist. Aber was wird aus Franke?