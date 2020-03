Der einzige 96-Spieler, der nicht in Quarantäne ist: Was macht eigentlich Marcel Franke? 

96 überlegte, wie die Verletzung am besten behandelt werden kann. Eine Operation wurde ausgeschlossen, weil nicht klar war, woher die Schmerzen kamen. Stattdessen schickte 96 Franke ins Rehazentrum nach Donaustauf, um dort die Belastung zu steigern. Dort befindet sich der Innenverteidiger nach wie vor im Aufbautraining.

Warum? Franke hatte keinen Kontakt zum Team. Der Innenverteidiger laboriert seit längerer Zeit an einer Verletzung und befindet sich seit knapp drei Wochen im bayrischen Donaustauf zur Reha. Der 26-Jährige verletzte sich im November 2019 am Knie (Teilruptur des Außenbandes). Im neuen Jahr sollte Franke eigentlich schon wieder zum Einsatz kommen. Doch die Schmerzen kehrten beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Wehen Wiesbaden zurück.

Das Coronavirus hat die Welt aktuell fest im Griff. Bei Hannover 96 wurden Timo Hübers und Jannes Horn positiv getestet. Die gesamte Mannschaft befindet sich seitdem aus Sicherheitsgründen in häuslicher Quarantäne - außer Marcel Franke.

Seine Muskulatur im Becken- und Beinbereich steht unter zu großer Spannung. "Ich habe hier zwei- bis dreimal am Tag manuelle Therapie. Es wird in der Muskulatur gearbeitet, mein Becken und meine Hüfte werden freigemacht", sagt Franke auf der offiziellen 96-Homepage. Außerdem trainiert der Innenverteidiger zweimal täglich 60 bis 90 Minuten mit einem Trainer zusammen auf einer Trainingsfläche. Auch Einheiten im Wasser gehören zum Programm.

"Anschließend habe ich meist noch Stromeinheiten, bei denen meine Muskulatur über Magnet- und Stromfelder intensiv bearbeitet wird. Es wird mit ganz unterschiedlichen Methoden versucht, die Spannungen in den Muskeln, die mir Probleme bereiten, rauszubekommen", erzählt Franke. Die Familie hat er mit nach Bayern genommen. Und auch der Kontakt zu seinen Teamkameraden in Quarantäne ist nicht abgerissen: "Mit Sebi Jung und Cedi Teuchert bin ich regelmäßig in Kontakt. Ansonsten läuft vieles über unseren Teamchat."