Mildernde Umstände für Franke: Neue Chance von 96-Coach Kocak gegen Dresden?

Schwierig, jemanden zu loben, der gerade als Verteidiger nur jeden dritten seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Der Trainer von Hannover 96, Kenan Kocak, versuchte es nach dem 1:3 dennoch: „Franky hat das im Rahmen der Möglichkeiten ganz ordentlich ge­macht.“ Das Zeugnis für Marcel Franke: Eigentlich mangelhaft, aber er be­kommt mildernde Um­stän­de, weil 96 nach sieben Monaten Ausfall nicht mehr von ihm erwarten konnte.

Franke war erst mal froh, dabei zu sein. Beim Aufwärmen, erzählte er, habe er sich schon Gedanken gemacht. Beim Warm-up gegen Wiesbaden hatte sich der 27-Jährige erneut am Knie verletzt. In Sandhausen hielt das Knie, aber die Abwehr wackelte. Franke wirkte unsicher in der Defensive, erzielte aber fast selbst ein Tor per Kopf.