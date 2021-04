Befürchtung bestätigt: 96-Innenverteidiger Franke fällt mit Muskelverletzung aus

Es wird eng in der Abwehr von Hannover 96 - wobei, das ist leider die völlig falsche Formulierung. Vielmehr gehen den Roten die Defensivspieler aus. Nach Timo Hübers hat es nun auch Marcel Franke erwischt. Wie zu befürchten war, ist der 28-Jährige nicht glimpflich davongekommen, als er beim Auswärtsspiel in Sandhausen (2:4) schon früh vom Feld musste.

Wie die fälligen medizinischen Untersuchungen ergeben haben, hat sich der Innenverteidiger eine Muskelverletzung am hinteren rechten Oberschenkel zugezogen - ohne Fremdeinwirkung. Wie 96 vage mitteilt, wird Franke "erst einmal fehlen". Klingt ganz ähnlich wie bei Hübers, der sich im Februar ebenfalls am Oberschenkel verletzte hatte und noch an seiner Rückkehr arbeitet.