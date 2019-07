Fußballprofi und Student: 96-Neuzugang Marcel Franke braucht auch mal einen "Arschtritt" 

Marcel Franke ist in diesem Sommer zu Hannover 96 gewechselt. Der Innenverteidiger kam vom englischen Aufsteiger Norwich City und war zuletzt an Darmstadt 98 ausgeliehen. Bei den Roten soll er in der Abwehr für die nötige Stabilität sorgen.

Franke plant im Voraus

Der 26-Jährige konzentriert sich allerdings nicht nur auf den Fußball. "Ich mache ein Fernstudium", sagt Franke. Er studiert Sportmanagement. Im letzten halben Jahr hat das Studium allerdings "ein bisschen gestockt". "Es ist schon schwierig, sich zu Hause immer hinzusetzen. Da brauchst du auch mal einen Arschtritt – den gibt mir meine Frau", erzählt der Innenverteidiger.