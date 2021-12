"Niemand ist zufrieden": 96-Kapitän Marcel Franke hat bei Dabrowski wieder Spaß

Das gibt uns Selbstvertrauen. Gerade solche Spiele wie gegen Ingolstadt sind uns immer ein bisschen schwergefallen. Man hat vor allem in der ersten Hälfte gesehen, dass wir unsere fußballerische Struktur verbessert haben. Wir sind noch am Anfang, aber das kann Rückenwind geben gegen Bremen.

... seine Taktik gegen Ducksch.

Er hat ein gutes Gespür, sich vom Gegenspieler wegzumachen. Er klebt nicht am Gegenspieler, die direkten Duelle mag er selber nicht. Du musst als Verteidiger gucken, dass du an ihm dran bist, ihm den Spaß nimmst. Da muss man sehr aufmerksam sein.

... die Veränderung unter Dabrowski.

In Karlsruhe haben wir uns eine Packung geholt (0:4), natürlich macht es mit zwei Siegen in Folge mehr Spaß. Wir haben mit Dabro und gerade mit den Co-Trainern an vielen Dingen gearbeitet, vor allem was die Struktur anging. Was den Spielaufbau angeht, haben wir was verändert. Da haben wir die Tore gut rausgespielt. Es ist noch Luft nach oben, aber die ersten Schritte sind gemacht. Gegen die großen Teams haben wir das zu Hause ja bisher immer gut gemacht.

... die fehlende Struktur bei Jan Zimmermann.

Es ist schwierig, das an irgendetwas festzumachen. Über Vergangenes zu reden, ist nicht mein Ding. Wir brauchen jetzt Punkte, und sollten uns darauf konzentrieren, was wir jetzt gemacht haben. Die Dreierkette im Spielaufbau in Ingolstadt hat uns gutgetan. Wir hatten klare Abläufe und Positionierungen. Jetzt geht es darum, dass wir Tore machen. Linton Maina und Maxi Beier haben das sehr gut gemacht.

... die Schuld am fehlenden Erfolg.

Es ist nicht so, dass wir die Punkte nicht geholt haben, weil Jan Zimmermann an der Seitenlinie stand. Wir müssen davon wegkommen, zu sagen, dass es an einem Einzelnen liegt, wenn es nicht läuft. Wir haben als Mannschaft einen genauso hohen Anteil. Wir müssen ehrlich sein: Wir haben es in vielen Spielen nicht hinbekommen. Deswegen ist es so wichtig, die sechs Punkte jetzt geholt zu haben. Da unten drinzustehen, das willst du in dieser Liga nicht haben.