Marcel Franke fällt bis zum Jahresende aus - Luhukay ist heimlicher 96-Fan 

Damit sollte die Mannschaft besser am Samstag beginnen. Nach 14 Spieltagen auf Platz 16 – da könnte St. Pauli der ideale Aufbaugegner in der Not sein. Mit vielen Personalpro­blemen, und auch nur um einen Punkt bessergestellt als 96. Zeigen wird sich dabei auch, inwieweit Kenan Kocak seine Mannschaft schon neu organisieren konnte. Nur darauf zu setzen, dass das Spielglück zurückkehrt, wird nicht reichen. „Irgendwann steht kein Schiedsrichter mehr im Weg“, hoffte Marvin Bakalorz nach dem aberkannten Tor von Marc Stendera beim 1:2 gegen Darmstadt. Bei realistischer Beurteilung hat der beim DFB eingelegte Protest keine Chancen.

Weydandt auf der Bank? - Franke verletzt

Einziger Stürmer könnte Marvin Ducksch sein, obwohl Hendrik Weydandt zweikampf- und laufstärker ist. Mit Ducksch in der Startelf gewann 96 aber nun mal in Kiel (2:1) und Dresden (2:0). Das waren auch die letzten Siege, Weydandt schaute da zu.

Eine schlechte Nachricht gab’s am Freitag für die Abwehr. Der zuletzt rotgesperrte Marcel Franke kann in diesem Jahr wegen einer Teilruptur des Außenbands am Knie nicht mehr spielen. Waldemar Anton vertritt ihn in der Innenverteidigung, obwohl Anton im defensiven Mittelfeld besser aufgehoben scheint.