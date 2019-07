Hannover 96: Marco Stefandl, Sebastian Soto und Chris Gloster fahren mit ins Trainingslager

Mit 25 Spieler tritt Trainer Mirko Slomka die Reise nach Österreich an. Neben den Rückkehrern Philipp Tschauner und Ron-Robert Zieler gehören auch die Zugänge Marcel Franke, Sebastian Jung, Marvin Ducksch und Cedric Teuchert zum Aufgebot von Hannover 96, das in Stegersbach für eine erfolgreiche Saison in der 2. Bundesliga schwitzen soll.

Lobend Worte für Stefandl

Ein Ticket ins Burgenland hat sich auch Marco Stefandl verdient. "Er hat sich in den Trainingseinheiten und Testspiel extrem angeboten", wird der Coach zitiert. Stefandl sei schnell, dynamisch und taktisch diszipliniert. Ebenfalls mit an Bord sind die US-Amerikaner Sebastian Soto und Chris Gloster sowie Jungprofi Niklas Tarnat.