"Wintertransferfenster ist kein einfaches": 96-Manager Mann hat den Stürmer-Markt im Blick

Christoph Dabrowski hatte wie zuvor Jan Zimmermann auf Hinterseer in der Startelf gebaut. Und das er­klär­te er am Dienstag auch. „Es war nicht das optimale Spiel für Lukas, der Weg war weiter für ihn in die Box“, meinte der neue Coach, „aber er hat den Job für die Mannschaft erledigt und Räume geschlossen.“ Dabrowski bestärkt Hinterseer „darin, dass er sich von den Erwartungen freimacht“. Der 30-Jährige habe in einem Gespräch allerdings auch „nicht den Eindruck vermittelt, dass er sich unter Druck setzt“.

Zimmermann hat Hinterseers Berufung damit be­grün­det, er könne „die Bälle festmachen“. Davon war ge­gen den HSV wenig zu sehen. „Es ist aber im Laufe des Spiels besser geworden“, meint Dabrowski. Spannend wird nun erstens sein, ob der Trainer weiter auf Hinterseer als Speerspitze baut. Als Alternative sieht Dabrowski in erster Li­nie Hendrik Weydandt: „Henne hat mehr Tempo und ist giftiger im Anlaufen.“

Martin Kind wiegelt ab

Die Frage bleibt zweitens – versucht 96 im Januar ei­nen weiteren Stürmer zu verpflichten? Das ist auch ein finanzielles Problem. Bei den neuerlichen Einnahmeausfällen durch die Corona-Beschränkungen sieht 96-Chef Martin Kind das eher defensiv. „Das müssen wir noch besprechen“, wiegelt er ab – und sagt auch, dass noch nicht alle Möglichkeiten des Kaders ausgereizt seien. Ein Versuch mit Beier statt Hinterseer im Zentrum und Maina und Ennali auf den Außenpositionen etwa steht noch aus.

Der Sportchef hat dennoch den Markt im Blick. „Die Verstärkung des Kaders ist ein laufender Prozess“, er­klärt Mann, „das Wintertransferfenster ist kein einfaches, man kann nicht davon ausgehen, ein großes Schnäpp­chen machen zu können.“ Noch sei es zu früh, um zu beurteilen, ob für 96 passende und finanzierbare Stürmer zu haben wären. „Was der Markt hergibt, wird sich erst Ende Dezember ab­zeich­nen“, meint Mann. Heißt wohl: 96 wird zugreifen, aber nicht um jeden Preis. Auch im Auge behalten sollte man: Der Abstieg käme teurer als ein Stürmer, der den Klub davor retten kann.