Die Ex-96er kommen! Manager Mann lobt "bestes Sturmdoppel der Liga"

Die Ablöse von 3,5 Millionen Euro für einen Stürmer, der mal 1,8 Millionen gekostet hatte, wollte 96 nicht ausschlagen. Zumal Ducksch seinen auslaufenden Vertrag im Juni nächsten Jahres nicht verlängern wollte. Er wäre ablösefrei gegangen.

Auch Bittencourt beim Ehemaligentreffen

So kommt es zu der kuriosen Situation, dass 96 beim Rückrundenstart nun den Angreifer fürchtet, der beim Hinspiel in Bremen den 1:1-Ausgleich für 96 erzielt hatte. „Duckschi weiß, wo das Tor steht“, sagt Mann, „ich bin nicht überrascht, dass er auch für Werder seine Tore gemacht hat.“ Sieben erzielte er für Bremen – derweil sein 96-Nachfolger Lukas Hinterseer noch gar nicht getroffen hat. Mann glaubt jedoch, Ducksch hätte für 96 seltener getroffen. „Duckschi hätte in der Phase, in der sich jeder bei uns schwergetan hat, auch seine Probleme gehabt.“

Aber die Bremer kommen ja nicht nur mit Ducksch, sondern auch noch mit Niclas Füllkrug. „Zwei Ex-Hannoveraner, die zusammen das beste Sturmdoppel der 2. Liga sind“, lobt der 96-Sportchef, „zusammen mit den beiden Darmstädtern Luca Pfeiffer und Phillip Tietz.“

Es wird ein Ehemaligentreffen bei 96, mit Werders Mittelfeldchef Leonardo Bittencourt als weiterem Ex-Hannoveraner. Kaffee und Kuchen werden aber nicht gereicht, vielleicht aber sportliche Sahnestücke.