Manager Marcus Mann: "Im Moment ist Zimmermann Trainer bei Hannover 96"

Nach dem 0:4-Debakel beim Karlsruher SC ist auch die Kritik an Trainer Jan Zimmermann größer geworden. Hannover 96 wartet nunmehr seit acht Ligaspielen auf einen Sieg und ist in der Tabelle inzwischen bis auf Platz 16 abgerutscht. Am Tag nach der Pleite traf sich die gesamte Mannschaft zu einer Laufeinheit, Zimmermann zog sich die Laufschuhe allerdings nicht an.

Um 12.30 Uhr zeigte sich der Coach dann erstmals und antwortete auf die Frage, ob er noch Trainer bei 96 sei: "Ich weiß nichts anderes. Das müssen Sie den Sportdirektor fragen." Am Samstag nach dem Spiel beim KSC klang der 42-Jährige noch etwas optimistischer. Er fühle sich "in dieser Konstellation sehr wohl, ich habe da auch ein gutes Gefühl. Ich bin aber nicht der, der das am Ende beantworten kann."