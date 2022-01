Leihe ohne Kaufoption: Diemers wird wahrscheinlich zweiter 96-Winterzugang

Ein Mittelfeldspieler soll noch kommen – mit der zeitlichen Vorgabe, beim Test am Freitag gegen Zwolle eingesetzt werden zu können. Er sollte dann also besser am Dienstag oder zur Not auch am Mittwoch beim Training von Hannover 96 erscheinen.

Anzeige

Bestätigter Kandidat ist Mark Diemers von Feyenoord Rotterdam. Der 28-Jährige soll für ein halbes Jahr ausgeliehen werden, wahrscheinlich ohne feste Kaufoption. Sportchef Marcus Mann verhandelt mit den Niederländern, sagt lediglich: „Wir kennen den Spieler.“ Es sind noch Hürden wie der Medizincheck zu nehmen. Möglich wohl immerhin, dass sich Diemers schon am Dienstag in Hannover einfindet.