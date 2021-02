Neue Marktwerte: Bei 96 büßen Simon Falette und Patrick Twumasi stark ein

Zum ersten Mal seit dem Saisonstart hat das Fußballportal transfermarkt.de sämtliche Zweitliga-Profis mit einem aktualisierten Marktwert ausgestattet. Bei 96 gibt es mit den beiden Innenverteidigern Timo Hübers und Marcel Franke zwei große Gewinner, allerdings deutlich mehr Verlierer. So sind die Marktwerte von Simon Falette und Patrick Twumasi geradezu eingebrochen. In absoluten Zahlen ist der Verlust bei Linton Maina am größten: von 7,5 um 3,0 auf nur noch 4,5 Millionen Euro.

"Er bleibt für die Bundesliga ein interessanter Spieler, interessierte Klubs wie Wolfsburg waren aber schon im Sommer-Transferfenster nicht bereit, die Forderungen Hannovers zu erfüllen. Nun fällt er auch noch seit Wochen und noch für Wochen aus", erläutert transfermarkt.de-Marktwertadmin Henrik Platte.