Einzig Werder büßt noch mehr: Das sind die neuen Marktwerte der 96-Profis

Das Internetportal transfermarkt.de hat das erste komplette Update seit dem Saisonstart der 2. Bundesliga vorgenommen. Wenig überraschend gehören 96 als Ganzes sowie die Profis der Roten im Einzelnen zu den größten Verlierern. Nur Werder Bremen, kurioserweise am Sonntag zu Gast in Hannover, hat insgesamt noch stärker an Kaderwert verloren (3,9 Millionen Euro) als 96 (3,53). Das Ergebnis einer enttäuschenden Spielzeit.

Zwei Drittel des Aufgebots sind abgewertet worden, allen voran Tom Trybull - beim Last-Minute-Transfer aus England sind es sogar gleich 40 Prozent Wertverlust. Einen Gewinner gibt es auch, allerdings auch wirklich nur einen...