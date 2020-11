Neue Marktwerte: Abwehrmann Timo Hübers ist der größte Gewinner bei 96

Das Fußballportal transfermarkt.de hat die Marktwerte für etliche Spieler der 2. Bundesliga aktualisiert. Größter Gewinner bei Hannover 96 ist Timo Hübers. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, verzeichnet ein Plus von 60 Prozent, was eine Steigerung von 750.000 auf 1,2 Millionen Euro bedeutet.