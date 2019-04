Hannover 96: Das ist der mögliche Heldt-Nachfolger Markus Krösche

Markus Krösche (38) hat in der Managerbranche einen Ruf als Macher mit frischen Ideen. In Paderborn formte er als Geschäftsführer Sport erst den Zweitligaaufsteiger, dann einen aktuellen Aufstiegskandidaten für die Bundesliga.

Ex-Profi mit hannoverschen Wurzeln

Krösches Vater Ulrich gründete die Firma Metallbau Krösche in Hemmingen. Sein Bruder Tobias (32) arbeitet dort und ist Ko-Trainer in Pattensen. Die frühe Jugend verbrachte Krösche zunächst auf dem Fußballplatz in Ricklingen, er wurde mit Werder Bremen deutscher U19-Meister und Rekordprofi in Paderborn (354 Einsätze). Er war Kapitän unter den Trainern André Breitenreiter und Stephan Schmidt (aktuell U19 bei 96). Krösche hat die Fußball-Lehrer-Lizenz und war Ko-Trainer unter Roger Schmidt in Leverkusen