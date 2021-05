"Vorfreude ist riesig": Marlon Sündermann vor Profidebüt für Hannover 96

Marlon Sündermann wird am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg sein Profidebüt für Hannover 96 feiern. "Man arbeitet im Prinzip über so viele Jahre für diesen einen Moment", sagt der 23-jährige Torwart, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Sein Debüt könnte also gleichzeitig sein Abschiedsspiel werden.