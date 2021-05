Aus persönlichen Gründen: 96-Torwart Martin Hansen verlässt Hotel-Quarantäne

Beim 2:1-Sieg am Sonntag beim FC St. Pauli stand Martin Hansen noch im Tor. Nun hat der Keeper von Hannover 96 die Hotel-Quarantäne verlassen. Das teilte der Verein am Montagmorgen mit. Hansen sei aus dringenden persönlichen Gründen abgereist. Um einen möglichen Einsatz am letzten Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg nicht zu gefährden, begibt er sich in häusliche Quarantäne mit seiner Familie.

"Dadurch könnte Hansen, wenn es personell notwendig sein sollte, nach negativen Corona-Testergebnissen im letzten Saisonspiel am kommenden Sonntag eingesetzt werden", heißt es in einer Mitteilung von 96.