So tickt 96-Torwart Martin Hansen: Der positiv verrückte Kassenwart mit verrücktem Werdegang

Ein 96-Spieler hat seinen Stammplatz am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die Würzburger Kickers si­cher, zum ersten Mal in dieser Se­rie: Martin Hansen, der die Nummer 1 zwar auf dem Trikot trägt, aber in dieser Saison nie die Nummer eins war.

Der 30 Jahre alte Torwart bekommt seinen Platz im Tor kampflos. Die echte Nummer eins Michael Esser befindet sich als erste Kontaktperson eines positiven Corona-Falls in Quarantäne und schaut sich das 96-Spiel am Sonntag von Castrop-Rauxel aus an. Hansen wird Esser vertreten.