96-Profiboss Kind ist bereit für Wintertransfers: "Dann werden wir etwas tun"

Hannover 96 hat ein Torproblem. Kein Team hat weniger Treffer erzielt. Nur etwa einmal pro Partie trifft 96. Insofern war es höchste Zeit, dass Kocak zum Nachhilfeunterricht bat. Am Mittwoch ließ er Abschlüsse üben.

Der neue Trainer konnte sich so auch einen Überblick verschaffen, wer vom Personal die Hoffnung auf Tore in sich trägt. Viele sind es nicht, am ehesten noch Hendrik Weydandt, der per Kopf eine ordentliche Quote hatte. Beim 1:2 gegen Darmstadt am vergangenen Montag vergab Weydandt allerdings gute Kopfballchancen. Er bildete mit Marvin Ducksch die Doppelspitze. Dabei stimmten „Lauf- und Passwege nicht so, wie wir es vorhatten“. Kocak attestierte „Probleme im Verhalten mit Ball“.

Kocak setzt auf Maina

Eine Konsequenz wäre, am Samstag auf St. Pauli auf Ducksch zu verzichten, der gegen Darmstadt nur zum Einsatz kam, weil sich Cedric Teuchert beim Abschlusstraining das Jochbein gebrochen hatte. Das hieße dann aber, dass Kocak vom 4-4-2 abgehen müsste, denn einen weiteren Stürmer hat er nach dem Teuchert-Ausfall nicht. Sebastian Soto ist noch nicht fit genug – anders als der Außenstürmer Linton Maina, den Kocak „so schnell wie möglich“ in die Startelf einbauen will.