"Charakterliche Eigenschaften der Spieler vernachlässigt": Martin Kind kritisiert 96-Transferpolitik

Am Dienstag trennte sich Hannover 96 von seinem Manager Horst Heldt. Wer die Nachfolge antritt, ist noch nicht geklärt. Für Profi-Chef Martin Kind ist jedoch klar, dass sich etwas in der Struktur des Vereins ändern muss - und nicht nur im Büro von Hannover 96, sondern auch auf dem Platz, erklärte er in der Show "Wontorra - der O2 Fußball-Talk" am Sonntagmittag: "Ich habe keine Lust, die Probleme der letzten Jahre erneut fort zu schreiben."

"Wir brauchen Profile, Sportdirektor, Trainer, aber auch der Spieler. Es wurde ja auch gesagt, dass wir die charakterlichen Eigenschaften der Spieler vernachlässigt haben. Die Einzelspieler haben wirklich gute Qualität, ich glaube wirklich, dass wir eine gute Mannschaft haben. Aber warum haben sie es in Hannover nicht abrufen wollen oder können?"