96-Profiboss Martin Kind enttäuscht von Angela Merkel: "Wir brauchen Klarheit" 

Ein klares „Ja“ der Kanzlerin, das hätte dem 96-Chef Martin Kind gefallen. Immerhin gab es auch kein „Nein“. Angela Merkel ist eben keine „Basta“-Regierungschefin wie einst Gerhard Schröder. Und so warten Hannover 96 und die anderen 35 Profiklubs weiter auf einen Startschuss mit zwei Buchstaben: ein „Ja“ der Politik. "Das wäre in der aktuellen Konferenz Aufgabe von Frau Merkel gewesen... Bleibt die Frage nach dem „Wann?“. Am Mittwoch soll entschieden werden. Martin Kind ist das zähe Ringen um Klarheit inzwischen leid. Er schimpft auf Merkel, weil sie Beschlüsse hinausschiebt. „Ich kritisiere und bin enttäuscht darüber, dass die Politik über den Profifußball erneut nicht klar entschieden hat. Das wäre in der aktuellen Konferenz Aufgabe von Frau Merkel gewesen, das zu moderieren und in die Wege zu leiten“, sagt Kind, „wir brauchen in der Krise Klarheit, da laufen aber zu viele Machtspielchen.“ Das Spiel auf Zeit nervt auch den Manager Gerhard Zuber, aber er hält sich mit der Kritik eher zurück. Er sagt dazu nur: „Wenn das so ge­wünscht ist ...“ Der 96-Manager ist aber optimistisch, dass die Saison mit dem DFL-Konzept (Geisterspiele, hohe Hygienestandards, ständige Tests) bald weitergeht: „Es sieht gut aus, ja. Die Maßnahmen für die Spieler sind aber auch sehr strikt.“

Den Spielern gehen die Abstandsregeln "auf den Keks" 96 hielt sich auch am Freitag im Schichttraining über zehn Stunden streng an die Abstandsregeln – Zweiergruppen statt Zweikämpfe. Trainer Kenan Kocak weiß: „Den Spielern geht die Situation auf den Keks, sie sind Fußballer, sie wollen richtig spielen, sie wollen Kontakt haben.“ Intern hatte sich 96 eine dreiwöchige Vorlaufzeit gewünscht, um die Spieler wieder zweikampfhart zu bekommen. Auch mit zwei Wochen könnte der Klub leben. „Die Politik hätte ja von mir aus sagen können, die Bundesligen können am 23. Mai starten oder eben erst am 2. Juni“, sagt Kind, „jetzt warten wir wieder eine Woche. Das bringt nur Unruhe. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das DFL-Konzept ist schlüssig und belastbar.“ In der Corona-Krise erwartet Kind „Führungsstärke und begründbare Entscheidungen, das fehlt mir gerade“. Schon in den nächsten Tagen wird 96 nachweisen können, ob alle Spieler im Corona-Sinne gesund sind beziehungsweise immun wie Timo Hübers und Jannes Horn.