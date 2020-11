"Man kann nur über einen Sieg reden": 96-Profiboss Kind fordert drei Punkte in Würzburg

Am Sonntag (13.30 Uhr) ist Hannover 96 beim Tabellenletzten Würzburger Kickers gefordert - und will endlich den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. Wirft man einen Blick auf die Tabelle, ist ein Dreier eigentlich Pflicht - auch um nicht zu weit vom Ziel Aufstieg abzukommen.

"So dumm sind wir nicht": 96-Trainer Kenan Kocak über das Spiel in Würzburg

"Wenn wir nur ein paar Prozent nachlassen, dann kann es auch in die andere Richtung gehen"

Trainer Kenan Kocak gab sich auf der Pressekonferenz am Freitag etwas zurückhaltender. "Es wird erst am Ende der Runde abgerechnet mit dem 34. Spieltag. Das Spiel hat wenig Bedeutung für die Aufgaben danach. Wir sind in der Lage jede Mannschaft zu schlagen", sagte der Coach und fügte an: "Wenn wir nur ein paar Prozent nachlassen, dann kann es auch in die andere Richtung gehen."

Erschwerend hinzu kommt sicherlich, dass die Würzburger aktuell schwierig einzuschätzen sind. Schließlich haben sie vor kurzem bereits den zweiten Trainerwechsel in der noch jungen Saison vollzogen und in Bernhard Trares einen neuen starken Mann an der Seitenlinie gefunden. Marco Antwerpen, der erst zu Saisonbeginn Michael Schiele ablöste, wurde nach nur 42 Tagen wieder entlassen.

Statistik spricht klar für 96

In der ersten Runde des DFB-Pokals Mitte September zeigten die Roten allerdings, dass sie in Würzburg siegen können. Damals gewann 96 durch Tore von Hendrik Weydandt, Dominik Kaiser und Timo Hübers mit 3:2. Auch sonst spricht die Statistik für die Kocak-Elf. Von den drei bisherigen Duellen gewann Hannover zwei, eine Partie endete Remis. Gute Vorzeichen also, um den Auswärtsfluch in der Liga endlich zu brechen...