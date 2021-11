Kind gibt Irrtum zu: Trennt sich 96 schnell wieder von Robert Schäfer?

Eigentlich wollte 96-Oberchef Martin Kind die Verantwortung noch in diesem Jahr an Ro­bert Schäfer abgeben, da­raus wird aber nichts. Kind rechnet „nicht mehr in diesem Jahr“ mit einer Entscheidung, wie es mit Schäfer bei 96 weitergeht. Doch es deutet sich immer mehr an, dass es überhaupt nicht weitergeht.

Seit dem 1. Juli verwaltet Robert Schäfer zwei 96-Gesellschaften (Stadion, Sales & Service). Die Gesellschafter um Kind hatten ihn auserkoren, auch noch Geschäftsführer der übergeordneten 96-Profifirma und damit Kind-Nachfolger zu werden. Dazu wäre aber die Zustimmung des e. V. notwendig. Doch der Mutterverein legte sein Veto gegen Kinds Mann ein. Der e. V. erteilte Kind anfangs sogar eine Weisung. Wichtigster Punkt: „Robert Schä­fer darf (...) keine Tätigkeiten für die KGaA, also für das Profiunternehmen, ausüben.“ Diese Eskalationsstufe soll inzwischen verlassen worden sein.