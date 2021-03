96-Profiboss Kind kündigt Vertragsgespräche mit Doumbouya an: "Wollen ihn behalten"

In den vergangenen drei Partien überzeugte Moussa Doumbouya als Joker für Hannover 96. Gegen Düsseldorf bereitete der 23-Jährige einen Treffer vor, gegen Führt traf er selbst und in Aue erhöhte er sofort die Torgefahr. Seine guten Auftritte sind auch Martin Kind nicht entgangen. Nun geht es um die Klärung der Vertragslage. Bis Juni 2022 besitzt Doumbouya erst mal nur einen Amateurvertrag, er verdient 4000 Euro im Monat.

„Wir wollen ihn behalten und müssen jetzt an das Thema ran“, sagt der 96-Chef. Kind kündigt an: „Wir werden darüber sprechen, wie die Rahmenbedingungen dafür organisiert werden können.“ Doumbouya braucht als Flüchtling aus Guinea eine Aufenthaltsgenehmigung. Die sichert ihm zurzeit die Ausbildung zum Logistiker in Kinds Firma.