Zittern vor der Prozenthürde: 96-Profichef Kind setzt Sportdirektor Schlaudraff unter Druck

Martin Kind hat klare Vorstellungen für „seinen” Klub 96, auch bei Neuzugängen. „Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass Sie insbesondere im Transferbereich eine Quote von 70 bis 80 Prozent richtiger Entscheidungen brauchen, um wirklich eine Stabilität der Entwicklung zu erreichen”, rechnete der Profiboss beim 96-Neujahrsempfang vor. Viel Druck für Sportdirektor Jan Schlaudraff – und die Quote stößt nicht nur auf Zustimmung.

Transferflops schärfen Kinds Sinne

Sein Quotenziel „besteht natürlich heute und auch in Zukunft”, betonte Kind. Der Blick in die Vergangenheit tut dem 96-Profiboss weh. Stichwort Walace, Jonathas, Kevin Wimmer, Takuma Asano, Bobby Wood … Eigentlich verständlich, dass Kind bei dem Thema empfindlich ist – egal dabei, dass auch Hendrik Weydandt und Marvin Ducksch mal per Transfer zu 96 kamen.