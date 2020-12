"Müssen über die Zusammensetzung der Mannschaft sprechen": 96 plant die Agenda 2021

Alle Jahre wieder steht 96 am Jahreswechsel vor der Frage: Wie soll das bloß weitergehen? Wahrscheinlich am Montag, vielleicht auch erst am Dienstag bittet 96-Chef Martin Kind seine leitenden Angestellten zum Zukunftsgipfel. Mit Sportchef Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak will Kind die Agenda 2021 abstimmen: „Natürlich müssen wir die bisherige Leistungsentwicklung diskutieren, die Mannschaft seriös beurteilen und überlegen, wo wir künftig den Hebel ansetzen können.“

Aktuell ist nicht viel Gutes zu erkennen. Das Pokalaus am Abend vor Heiligabend war ein weiterer Tiefpunkt in der miserablen Zweitligasaison, in der der selbst ernannte Aufstiegsanwärter auf Platz zwölf abstürzte. Die Leistung beim 0:3 gegen Bremen war mal wieder katastrophal.