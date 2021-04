"Konzentration gilt gemeinsam nächsten Spielen": 96-Boss Kind hält vorerst an Kocak und Zuber fest

96-Chef Martin Kind hat sich am Montag mit Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber in Großburgwedel getroffen. Nach der Niederlage gegen Heidenheim am Sonntag (1:3) ging es um die sportlich kritische Situation des Klubs. Personelle Konsequenzen haben die negativen Ergebnisse der vergangenen Wochen aber wohl vorerst nicht.

"Die volle Konzentration gilt gemeinsam den nächsten Spielen", sagte Kind. Die genauen Inhalte des Gesprächs kommunizierte 96 nicht. Am Treffen nahmen auch Frank Baumgarte, kaufmännischer Leiter des 96-Profiunternehmens, und Bastian Hellberg, Aufsichtrat Sport, teil.