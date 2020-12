"Im Mittelfeld stabilisieren": 96-Profichef Martin Kind hofft mal auf zwei Siege am Stück

Es klingt simpel, aber die Hürde hat Hannover 96 noch immer gerissen in dieser Saison – die Mannschaft konnte keine zwei Spiele in Folge gewinnen. Nach dem 2:0-Sieg gegen Bochum am vergangenen Dienstag startet 96 am Freitag einen weiteren Versuch, zumindest den Anfang einer Serie hinzulegen.

Gelingt 96 in Regensburg die Fortsetzung des Aufschwungs – oder schiebt sich schon wieder ein Schatten über den Hoffnungsschimmer? „Ein Sieg wäre wichtig, damit wir uns im Mittelfeld der Tabelle stabilisieren können“, meint Profichef Martin Kind. Trainer Kenan Kocak weiß, was es dazu braucht. „Mit der nötigen Mentalität und Intensität reinfinden“ sollen seine Spieler in die Partie - und sich belohnen.