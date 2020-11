96-Profiboss stützt Kenan Kocak: "Er hat mein volles Vertrauen, genau wie Zuber“

Hannover 96 verliert vor dem Arbeitsgericht gegen Jan Schlaudraff: So reagieren die 96-Anhänger in den sozialen Medien ©

"Kocak hat mein volles Vertrauen"

Sportchef Gerhard Zuber unkte bereits nach dem Würzburg-Spiel, „es ist nie gemütlich, wenn man verliert“. Es ist dann aber gar nicht richtig ungemütlich geworden für den Trainer und auch nicht für den Sportchef. Sondern nur für die Mannschaft, der Kocak im Training Beine machte.

„Ich stütze Kocak, er hat mein volles Vertrauen, genau wie Zuber“, sagt Kind. Wenn Klubchefs anfangen, Vertrauen zu äußern, um Debatten zu ersticken, fängt es meist schon an, gefährlich zu werden. Das ist dann die Vorstufe, das Warnsignal für den Trainer, wie bei einer Ampel, die von Grün auf Gelb springt. Bis zum Rot ist es dann nicht mehr lang hin.

"Kocak ist stark"

Bei Kocak dürfte sich das aber anders verhalten – Rot ist an seiner Ampel dick verpackt. Kind hat vor der Saison fast alles auf die Karte Kocak gesetzt, das will er nicht vorschnell aufgeben. „Für Kocak ist es ein Leidensweg“, meint Kind, „aber er ist stark und findet wieder Boden unter den Füßen.“

Das ist die Hoffnung, die gerade auf tönernen Füßen steht. In den letzten drei Spielen hat 96 nur einen Punkt gewonnen (1:4 in Fürth, 0:0 gegen Aue, 1:2 in Würzburg) und sich in eine Krise gespielt.