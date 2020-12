96-Chef Kind stützt Kocak vor Nordduell beim HSV - und wünscht sich "mindestens ein Unentschieden"

"Richtig giftig sein und so ins Spiel reingehen"

In den vergangenen Wochen zeigte sich aber noch eine andere Wahrheit – beide Vereine stecken in der Krise, haben seit vier Spielen nicht gewonnen. Nur Spekulation ist deshalb, wer beim Krisengipfel in Hamburg (ab 13 Uhr im SPORTBUZZER-Liveticker) den größeren Druck hat. „Beide Mannschaften werden aufgrund der Ergebnisse und der Leistungen der letzten Wochen nicht vor Selbstvertrauen strotzen“, meint Dominik Kaiser. Die Forderung des 96-Kapitäns: Nach Vollgas im Training „richtig giftig sein und so ins Spiel reingehen“.