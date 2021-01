Kind kritisiert 96-Sportchef Zuber nach Fall Hofmann: "Sollten uns an die Spielregeln halten"

Das ist keine Glanztat: 96-Sportchef Gerhard Zuber spricht den besten Karlsruher Stürmer auf einen Wechsel nach Hannover an – und das vor dem Spiel, in dem es um wichtige Punkte geht. Der Karlsruher Kapitän Jerome Gondorf be­kommt es mit, rastet nach dem Abpfiff aus und greift Zuber für alle sichtbar auf dem Platz an. Der 45-Jährige tischt später die Erklärung auf, dass es beim Streit um den schlechten Platz gegangen sei. Wer’s glaubt ...

96-Chef Martin Kind hat mit Zuber über den Vorfall gesprochen und erfahren, dass die Kontaktaufnahme mit Hofmann vom 96-Sportchef „nicht geplant war und eher zufällig zustande kam“. Mittlerweile sei laut Kind „die Angelegenheit zwischen den Beteiligten geklärt“. Künftig wünscht sich der 96-Chef aber andere Umgangsformen mit potenziellen 96-Kandidaten: „Wir sollten die Spielregeln beachten und uns im Vorfeld der Spiele nicht äußern und auch keinen Kontakt aufnehmen.“