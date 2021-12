Der starke Mann: Der Sportchef soll das Gesicht von Hannover 96 werden

Mann hat dann auch gegenüber den beiden Trainerkandidaten Uwe Rösler und Daniel Thioune „offen kommuniziert“, dass Da­brows­ki erst mal an Bord bleibt. „Bis Weihnachten ist das die beste Konstellation“, erklärt Mann. „Es macht keinen Sinn, das auseinanderzureißen.“ Aber wie es nach den Partien in Ingolstadt und gegen Werder Bremen weitergeht, da will sich der 37-Jährige nicht festlegen. „Auch in Hannover sollte man lernen, nicht immer gleich große Pläne zu schmieden.“

Immer schön, wenn sich Entscheidungen als richtig erweisen. 96-Sportchef Marcus Mann hatte „im Laufe der vergangenen Woche das Gefühl, dass es passen kann“ mit Christoph Dabrowski und der 96-Mannschaft. Der Manager war sogar so mutig, sich bereits am Tag vor dem HSV-Spiel festzulegen, dass der Trainer der Reserve auch die restlichen zwei Spiele bis zur Winterpause bekommt. Der 96-Chef trug dies mit, weiß aber: „Bei einer Niederlage wäre die Entscheidung differenzierter aufgenommen worden“, sagt Martin Kind. „Wir wären auch schon mit einem Unentschieden zufrieden gewesen.“

"Wir sind ja nicht Weltmeister geworden"

Manns Vertrag läuft bis Juni 2023. Als „fleißig, sympathisch im Austausch, konsequent in der Umsetzung und mit Entwicklungspotenzial“ beschreibt ihn Kind. Der Sportchef habe die „erste Bewährungsprobe in der Krise bestanden“. Nichts Ungewöhnliches für Mann: „Zu meiner Position gehört es, in Phasen, in denen es nicht so läuft, Verantwortung zu übernehmen.“

Es ist allerdings keineswegs sicher, dass es gut ausgeht mit 96, Dabrowski und dieser Saison. „Der Sieg gegen den HSV war bitter notwendig, aber wir müssen in Ingolstadt nachlegen“, fordert Mann. „Wir sind ja nicht Weltmeister geworden.“