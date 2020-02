Martin Kind kritisiert die 96-Fans: "Die HDI Arena ist dafür nicht die Plattform"

96-Profiboss Martin Kind war während des Spiels gegen Wiesbaden vielbeachtet Ziel der Kritik auf vielen Spruchbändern in der Nordkurve, es gab auch Gesänge gegen ihn. Abgebildet wurden vor allem Kind-Aussagen der Vergangenheit, etwa "Verantwortung ist nicht teilbar" oder "Die Mannschaft hat sich stabilisiert". Am Sonntag nahm der 75-Jährige Stellung, er kritisierte das Verhalten der Fans in der Nordkurve, hätte sich mehr sportliche Unterstützung im Sinne der Mannschaft gewünscht.