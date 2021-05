Martin Kind sagte Steffen Baumgart ab: "Mir fehlte das Zeichen, dass 96 sein Verein ist"

Bei Baumgart war es dem 96-Chef zuvor zu bunt geworden. Der Coach aus Paderborn „hatte anfangs Priorität, aber irgendwann muss man dann auch sagen, dass man es machen will bei 96“, sagt Kind. „ Mir fehlte die Klarheit und das Zeichen, dass 96 sein Verein ist . Ich habe dann auch seinen Berater angerufen und ihm die Entscheidung mitgeteilt. Wir wollen die Spielregeln bestimmen.“ Heißt: 96 sagte Baumgart ab, nun machte Zimmermann das Rennen.

96-Zukunft für Zuber?

Fraglich bleibt noch, wer den Job als Sportdirektor mit Leben füllen darf. Gerhard Zuber plant die 96-Zukunft, aber nur auf Abruf. Kind misstraut der Führungskraft, hat ihn aber auch noch nicht beurlaubt. Zuber hängt in der Luft – und damit 96. Die Zimmermann-Verpflichtung könnte Bewegung in die Lage bringen. Der neue Trainer wird „ab sofort in alle Personalentscheidungen eingebunden“, sagt Kind.