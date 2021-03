Platz 7 in den Twitter-Trends: 96-Boss Kind polarisiert bei "Sportschau Thema"

96-Profichef Martin Kind polarisiert in Fußball-Deutschland häufig mit seinen Aussagen. So auch am Dienstagabend in Hamburg, als er bei der Sendung "Sportschau Thema" zu Gast war. Die Sendung, die direkt im Anschluss des DFB-Pokalspiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (0:1) ausgestrahlt worden ist, behandelte die Situation des Fußballs. Moderatorin Jessy Wellmar sprach mit Fredi Bobic (Sportvorstand von Eintracht Frankfurt), Hajo Sommers (Präsident von Rot-Weiß Oberhausen), Fanvertreterin Anna-Maria Hass und dem 96-Boss darüber, welche Lehren der Fußball in den vergangenen zwölf Monaten gezogen hat, welche Reformen nicht nur versprochen, sondern tatsächlich umgesetzt werden sollen und wie groß die Herausforderung ist, die Fans wieder in die Stadien zu holen.

Anzeige

Beim Thema Fans sorgte Kind im Studio zumindest bei Hass und Wellmar augenscheinlich für Verwunderung. Wellmar fragte, ob Kind die Einnahmen oder die Fans mehr vermisse. Der 76-Jährige antwortete mit einem Grinsen: "Erst mal wirtschaftlich natürlich die Einnahmen." Anschließend relativierte er diese Aussage etwas, als über die Bedeutung von Ultras gesprochen wurde: "Die Ultras sind herzlich willkommen. Sie stehen für die Stimmung. Wir wollen keinen ausgrenzen."