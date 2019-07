Hannover 96: Martin Kind stoppt Tschauner-Transfer zu RB Leipzig - "So machen wir das nicht"

Langer Tag am Mittwoch bei Hannover 96, Training um 10 Uhr, dann das Testspiel in der List. Philipp Tschauner war abends nur in Zivil beim HSC dabei. Der 33-Jährige möchte seine Zelte bei Hannover 96 abbrechen – RB Leipzig lockt. So schnell wird es aber nicht gehen mit dem Abschied. 96-Profichef Martin Kind setzte am Abend beim NP-Talk „Anstoß live“ vorerst ein Stoppzeichen. „So machen wir das nicht“, sagte Kind, „erst muss es eine Gesamtplanung für die Torhüter geben, da muss man dann auch über Michael Esser reden.“ Dafür ist Sportchef Jan Schaudraff zuständig.