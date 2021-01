Mittelfeld statt Sturm? Wintertransfer bei 96 weiter denkbar, "aber perspektivisch"

Der Januar ist zur Hälfte bereits wieder rum, das Wechselfenster ist noch bis einschließlich 1. Februar geöffnet. Bei Hannover 96 ruht der See in Sachen Transfers noch still - ist es weder ein neuer Spieler im Anflug, noch sieht es danach aus, dass ein Kicker die Roten verlässt.

Anzeige

Allerdings: Nach dem enttäuschenden 2:3 gegen den FC St. Pauli hat 96-Profichef Martin Kind betont, dass er "immer noch offen" dafür ist, einen neuen Spieler zu verpflichten. Dann "aber perspektivisch" für die nächsten Jahre. Trainer Kenan Kocak soll sich mit Sportchef Gerhard Zuber "abstimmen", fordert Kind, der von der Leistung gegen das Kellerkind arg enttäuscht war. "Unglaublich, was die Mannschaft in der ersten Halbzeit abgeliefert hat, das war unterirdisch."