Kind bestätigt Werder-Anfrage zu Linton Maina - Hannover 96 gesprächsbereit

Linton Maina hat am Freitag mal wieder lang gespielt. Es war sein erster Startelfeinsatz in dieser Saison – vielleicht war es auch schon sein letzter. In der 42. Minute hat er eine gute Chance vergeben, zur Halbzeit blieb er in der Kabine. Die Ligakonkurrenten aus Bremen haben ein Auge auf Maina geworfen, nachdem sie sich schon Marvin Ducksch angeln wollten. „Werder hat zu Maina angefragt“, bestätigt 96-Chef Martin Kind.

Bei Ducksch kam von 96 eine klare Ansage: „Wir lassen ihn auf keinen Fall gehen“ – das Machtwort sprach Sportchef Marcus Mann nach interner Abstimmung. Bei Maina gibt es jedoch keine Absage, sondern vielmehr die grundsätzliche Bereitschaft zu verhandeln und ihn auch abzugeben. „Ergebnisoffen“ ist für Kind diese Personalie. 96 hat Werder signalisiert, dass man gesprächsbereit ist. Jetzt wird sich zeigen, ob Werder das Versprechen hält und seriös mit 96 verhandelt. Kind strebt eine pragmatische Lösung an.